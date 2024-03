Dal martirio di Santa Lucia alla vita devota di Maria Adelaide d’Asburgo Lorena, Regina di Sardegna, passando per il racconto tragico ed eroico di Lucrezia romana. La Pinacoteca Nazionale di Sassari propone “Storie di Donne. Il dovere di essere sante, regine, eroine”, un percorso guidato alla scoperta dei racconti racchiusi nei dipinti della collezione del Museo. L'appuntamento è per venerdì 8 marzo, Giornata internazionale della donna. Ingresso gratuito per l’intera giornata.

L'evento si propone come una riflessione sulle donne ritratte e sulla loro esistenza, forzatamente eroica e tragica: racconti di regine, sante, donne comuni e leggendarie. Figure femminili costrette a essere ‘speciali’, quasi sempre, a seguito di un episodio di violenza, o comunque di una costrizione. Seducenti, colte e sagge, personaggi immaginari o reali, le donne ritratte nelle opere esposte in Pinacoteca, verranno presentate attraverso un itinerario originale.

I visitatori verranno accompagnati nel mondo delle protagoniste, viste però da una prospettiva maschile, con le opere di autori rinascimentali, passando per il Barocco e giungendo alla rappresentazione gentile e commossa di Giovanni Marghinotti, nel XIX secolo.

