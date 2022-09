Nuova iniziativa nell'ambito del progetto ‘Su Sardu in Cuartu’, proposto dal Comune di Quartu per consentire ai cittadini interessati di leggere, scrivere e interagire anche nell'ambito dei contesti lavorativi o di svago usando la lingua sarda.

A ottobre ripartono i corsi che si terranno nella Biblioteca delle minoranze linguistiche, nell’ex convento dei cappuccini di via Brigata Sassari, in collaborazione con l’associazione Sa Bertula Antiga. Due le opzioni a disposizione della cittadinanza: il corso di livello base, in partenza lunedì 2 ottobre e aperto a chi ha una semplice competenza passiva, e quello di livello avanzato, al via martedì 3 ottobre e dedicato a chi ha già una conoscenza ortografica di base.

Entrambi i corsi, tenuti da Alessandro Biolla, avranno una durata complessiva di 30 ore, suddivise in 12 lezioni, con appuntamento unico settimanale.

