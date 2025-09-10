Rinasce Buttegas de Ossi. Nel paese a pochi chilometri da Sassari, sabato 13 settembre si terrà la manifestazione “Cibo, musica e parole: la festa delle nostre radici”, organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Buttegas de Ossi”, in sinergia con la Fondazione Maria Carta e con il patrocinio del Comune.

«Con il progetto Buttegas de Ossi - riferisce il neo presidente del Ccn Piero Muresu – vogliamo riportare al centro le botteghe, che non sono solo attività economiche ma veri presidi sociali e culturali. Il Centro Commerciale Naturale rappresenta un’opportunità concreta per i commercianti e un servizio per i cittadini: uno strumento per creare sinergie, rafforzare l’economia locale e valorizzare il territorio». Il cartellone dell’evento prevede spettacoli musicali, esibizioni di gruppi folk, cori tradizionali, degustazioni ma anche momenti di riflessione. Alle ore 17.00 del 13 infatti, al Cinema Casablanca in via Sardegna, è in programma il convegno “Spopolamento, idee e soluzioni”, con la presentazione del progetto Freemmos – Liberi di restare, nato nel 2017 per sensibilizzare sul fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri, e non solo, della Sardegna. Interverranno, tra gli altri, Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, Pasquale Lubinu, sindaco di Ossi, Piero Muresu, presidente del CCN Buttegas, e Bastianino Casu, presidente di Confcommercio Sardegna. Sarà inoltre proiettato un docufilm che racconta gli otto anni di attività del progetto Freemmos. A partire dalle ore 19.00 in piazza Sardegna le esibizioni dei gruppi folk Città di Ossi, Santa Ithoria, Santu Bertulu, del coro Boghes Noas, insieme ai gruppi ospiti Città di Sennori, Nostra Signora di Thalia di Olmedo, Putifigari, A manu tenta di Osilo e San Giorgio di Usini.

La serata proseguirà con il concerto dei Niera insieme alla Fantafolk Orchestra, per concludersi con il dj set a cura di Arturo, Loriga e Carletto. A presentare la manifestazione sarà Tonino Sanna. Non mancheranno spazi dedicati al gusto e alla socialità: le attività commerciali locali proporranno street food tradizionale, mentre a partire dalle ore 17.00 la Uisp, nell’ambito del progetto Ossi Olimpica – Lo sport siamo noi, curerà attività sportive, giochi e animazione per tutte le età. “Vogliamo che sia una festa per la comunità e, allo stesso tempo, l’inizio di un percorso di collaborazione che renderà Ossi più accogliente e vitale”, conclude Piero Muresu.

