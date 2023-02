L'Archivio storico è alla ricerca di notizie, documenti, fotografie e aneddoti sui caduti teresini durante la seconda guerra mondiale. A morire, richiamati o volontari nell’ultima guerra, furono 26 teresini, alcuni giovanissimi, altri un po’ meno, celibi, padri di famiglia e mariti.

Un numero di morti che assume particolare peso se si considera che nel periodo della guerra Santa Teresa contava circa 2.500 abitanti (la metà degli attuali).

«La Storia è fatta di tante piccole storie significative - scrivono i responsabili dell’Archivio storico impegnati nella ricerca - che costituiscono la memoria collettiva della città». Una ricerca che ha l’intento di ricostruire le vicende umane e familiari di quei teresini che con la guerra e per la guerra hanno avuto interrotta la loro vita, segnando anche, con questo drammatico evento, quella dei loro familiari.

La ricerca e l’invito a fare segnalazioni sono finalizzati alla realizzazione di una mostra - che è già in allestimento - in ricordo di tante persone. L’Archivio storico ha pubblicato sul sito del Comune l’elenco delle persone decedute durante la seconda guerra mondiale ed invita i cittadini a mettersi in contatto via mail, archiviostorico@comunestg.it, oppure prendendo appuntamento chiamando il numero 0789/740959.

