Il Planetario de L’Unione Sarda riapre la sua volta celeste al pubblico e alle scuole. Da sabato 30 ottobre riprendono le visite al Planetario con un calendario fitto di eventi per un pubblico dai 4 ai 99 anni. I primi eventi sono gli speciali per Halloween e sui pianeti per le famiglie e la visione del cielo della notte di Halloween per un pubblico più adulto.

Inaugurato nel 2011, il Planetario de L’Unione Sarda propone a rotazione più di 30 spettacoli differenti, pensati per un pubblico di tutte le età. Le famiglie con i bambini possono partecipare a degli eventi specifici organizzati per loro, presentati dal vivo e con un linguaggio adatto ai più piccoli. I ragazzi e gli adulti hanno invece la possibilità di ammirare il cielo della notte, viaggiando nello spazio e nel tempo, con spettacoli pensati per guardare al nostro Universo in un modo nuovo e accattivante, accompagnati dal racconto degli astrofisici del Planetario. Non mancano poi gli eventi con l'osservazione diretta al telescopio di Luna e pianeti.

Il planetario riapre anche con le visite didattiche delle scuole, con un programma che spazia dall'Universo alla sostenibilità, pensato per gli studenti dalle scuole d’infanzia fino all’ultimo anno delle scuole superiori. Nell'anno di Dante propone uno speciale sul sommo poeta e sul cielo della Divina Commedia, ma non mancano gli speciali su Galileo Galilei e le osservazioni al telescopio.

Il Planetario offre emozioni per tutti ed è possibile prenotare la visione del cielo personalizzata per compleanni, notti romantiche e viaggi nel tempo, per regalare una visione del cielo ad una persona cara o organizzare speciali compleanni per i bambini.

Per tutte le informazioni è possibile collegarsi al sito www.planetariounionesarda.it o chiamare il numero 0706013552.

Il Planetario più avanzato della Sardegna (foto Planetario)

