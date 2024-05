Il Festival del cinema di Tavolara esordisce quest’anno con due appuntamenti speciali: la masterclass di Marcello Fois e il cineconcerto Mastroianni 110.

In attesa del programma, dei film in proiezione e degli ospiti della 34esima edizione dell’evento cinematografico che si terrà dal 16 al 21 tra San Teodoro, Porto San Paolo e l’isola di Tavolara sotto la direzione artistica di Gianluca Arcopinto, produttore e distributore cinematografico che subentra a Piera Detassis, direttrice storica della manifestazione – che “perde” quest'anno anche Geppi Cucciari, conduttrice dal 2015 – l’organizzazione rompe gli indugi ufficializzando due antipasti ghiotti.

Primo appuntamento il 15 e 16 giugno al Politecnico Argonauti di Olbia con la masterclass gratuita di scrittura per cinema e teatro a cura di Marcello Fois “Recitar scrivendo”, un’occasione imperdibile per conoscere da vicino il mestiere confrontandosi con uno dei più importanti scrittori italiani. Secondo appuntamento in programma, invece, il 29 giugno a Porto San Paolo con l’omaggio all’attore Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita.

Mastroianni 110 è un cineconcerto ideato e arrangiato da Luigi Frassetto, compositore e musicista di Sassari, nel quale si alterneranno stralci di film celebri, testimonianze, canzoni e brani tratti dalle colonne sonore della sterminata filmografia di una delle poche vere star internazionali del cinema italiano. Sul palco, insieme a Frassetto alle chitarre, ci saranno Angela Colombino (voce), Tancredi Emmi (contrabbasso), Mauro Diana (clarinetto soprano e basso), Andrea Schirru (tastiere) e Alessandro Cau (batteria e percussioni).

