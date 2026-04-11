Un'intera giornata tra passeggiate culturali e creatività di gruppo, nel cuore della città: questa domenica nel capoluogo è in programma "Racconti in marcia", iniziativa di scrittura itinerante sullo sfondo del centro storico, a cura di Valeria Usala e Ilenia Zedda. Con partenza alle 12 dalla Fondazione Siotto, in via dei Genovesi 114, il percorso toccherà i profili naturalistici, architettonici e culturali delle zone esplorate.

Una nuova "avventura letteraria" promossa nella sua terza edizione a Cagliari, sin dagli inizi rivolta a tutti gli interessati alla scrittura creativa, che diventa attività comunitaria, e alla storia della città, raccontata nei suoi luoghi più significativi e negli affascinanti personaggi che ne colorano gli annali.

E la parte iniziale riguarderà proprio il primo ambito, in una passeggiata nei Giardini pubblici e l'inaugurazione della prima fase di scrittura, con una pausa pranzo al termine. Dalle 14:30 l'excursus sul lato urbano, nella camminata in via san Giovanni di Villanova fino al Bastione di Saint Remy seguita dalla seconda sessione di scrittura, per terminare alle 16 con una visita alla Galleria Siotto per la mostra di Tiziana Contu, "Una colpa in canna", e i saluti finali della giornata alle 18.

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