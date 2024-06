Domani un nuovo appuntamento con l’autore attende le e i quartuccesi.

Marco Casula con il suo libro “Il cortile dello zio” sarà ospite alle 17.30 nella biblioteca comunale “Sanna Sulis” in via Pertini nell’ambito della rassegna Biblioincontri con l’autore”. Dopo i consueti saluti dell’assessora alla cultura, Elisabetta Contini, Gemma Pardocchi e Giuseppe Savastano del gruppo di lettura “lettrici e lettori appassionati” dialogheranno con l’autore.

Marco Casula accompagnerà il pubblico nella vita di Raf Mantega, un popolare giornalista che distrutto dall’improvvisa morte della sua compagna, per cercare di ritrovare il senso della sua esistenza, si getta a capofitto su un’indagine che lo porterà in Colombia alla ricerca di notizie sulla misteriosa scomparsa di un aereo carico di armi.

In un paese dove imperversano illegalità e morte, dove si fronteggiano eserciti regolari e paramilitari, milizie di ribelli, criminali camarille mafiose, in un contesto dominato dalla corruzione diffusa di cui i potenti cartelli della droga si servono per gestire i loro traffici, Raf svelerà intrighi, tradimenti e amare verità, riuscendo però, allo stesso tempo, a ridare un senso alla sua intera esistenza.

Nato a Nuoro nel 1950, ma Sassari è la sua città d’anima. Risiede da tempo a Cagliari, funzionario pubblico in pensione, la sua vocazione letteraria arriva tardi: a lettura (narrativa, saggistica e poesia) è una delle attività a cui dedica più tempo.

