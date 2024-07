Sarà Gisella Vacca con “La mia voce libera” a intrattenere il pubblico all'Orto Giardino di Mariposa de cardu, nell’incontro letterario di giovedì 25 luglio alle 19. L'attrice-cantante dialogherà con la padrona di casa Rita Atzeri, partecipa all’incontro anche il pianista Renato Muggiri.

“La mia voce libera – cose che ho imparato sul canto e sulla vita” è un’insolita guida sullo studio del canto. Rivolta a tutti gli appassionati, è esposta in maniera molto semplice e comprensibile, per quanto inconsueta. Al di là dei principi essenziali didattici e pedagogici legati alla vocalità e all’interpretazione, offre diversi spunti di riflessione su vari argomenti, snodandosi come un racconto autobiografico attraverso la peculiare esperienza di allieva, artista e docente, oltre che di essere umano, dell’autrice.

Gisella Vacca è un’artista di natura versatile, cantante laureata al Conservatorio di Cagliari, attrice di teatro e di cinema, regista teatrale, autrice. È ideatrice e interprete di recital poetici che esplorano in chiave colta i canti del mondo. Questa è la sua seconda pubblicazione dopo la raccolta di poesie Sulla mia carne morbida (Cenacolo di Ares, 2017). È docente di Canto Moderno e di Teatro Musicale alla Scuola Civica di Musica di Cagliari.

L'Orto Giardino Mariposa de cardu è un progetto de Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale - in memoria di Luisa e Stefano Atzori. Si trova a Quartucciu in località Su Idanu e l’ingresso è da via Goffredo Mameli.

Francesca Melis

© Riproduzione riservata