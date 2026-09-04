Archiviato con successo il concerto di Raphael Gualazzi, che ha trascinato il pubblico del Parco di Molentargius con la sua energia e talento, la seconda edizione del Quartu Cultura Festival prosegue con la danza di Riva&Repele. Sasha Riva e Simone Repele, questo il nome dei due coreografi definiti i “poeti della danza”, saranno protagonisti domani a Quartu Sant’Elena, a partire dalle 21, con “Rendez-Vous”, un lavoro che mette al centro il tema dell’incontro: con l’altro, ma anche con se stessi. Un appuntamento fatto di presenze e assenze, tensioni e abbandoni, dove il movimento diventa un linguaggio intimo e universale, capace di raccontare relazioni che si sfiorano, si trasformano, si interrompono, si ritrovano.

A scandire e, al tempo stesso, interrompere il flusso delle emozioni sono i testi di Leonardo Mazzarotto, la presenza scenica dell’attore Gianluca Cavallaro e il violino di Moritz Defregger. La parola e il suono entrano nel tessuto coreografico come elementi vivi della narrazione, creando una dimensione ibrida in cui racconto e vibrazione, silenzio e movimento si rincorrono.

“Rendez-Vous” diventa così un’esperienza di ascolto e di relazione, un invito a fermarsi per cogliere ciò che accade nello spazio fragile e irripetibile dell’incontro. Una costellazione di presenze che trova una naturale risonanza nel paesaggio del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, dove ambiente, corpo e suono entrano in dialogo e la dimensione artistica si fonde con quella contemplativa.

L’appuntamento conferma la vocazione della Fondazione Quartu Cultura, organizzatrice del Festival, a costruire un programma capace di mettere in dialogo linguaggi e sensibilità differenti, trasformando la città in uno spazio aperto all’incontro, all’ascolto e alla partecipazione. Una proposta che unisce qualità artistica e capacità divulgativa e che, attraverso esperienze sceniche originali, invita il pubblico non soltanto a guardare, ma a lasciarsi coinvolgere, attraversare e riconoscere.

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