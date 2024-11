Nell’ambito della 39esima edizione della mostra micologica del Capo di Sopra, il Comune di Putifigari presenta il 9 novembre il primo evento della manifestazione: una giornata speciale dedicata alla Domus de Janas - S’Incantu, dal titolo “Conoscere il passato per costruire il futuro”.

L’evento è parte del tema internazionale 2023-2025 “Nuove azioni attraverso la cooperazione - “Tesori da scoprire” promosso dall'associazione Fidapa e offre un’importante opportunità di riscoperta culturale, immersi nella storia e nel paesaggio unico del territorio di Putifigari.

Sabato 9 novembre si comincia alle 9 con l’escursione trekking alla Domus de Janas, con partenza a cura dell’associazione Archeo Trekking Putifigari. Seguirà una visita guidata al sito archeologico, organizzata con il supporto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro. Dopo la pausa pranzo, nel pomeriggio alle 15.30 è in programma il convegno presso l’Auditorium Comunale: un momento di approfondimento in cui esperti del settore culturale e archeologico illustreranno il valore storico della Domus de Janas e il processo di candidatura a Patrimonio dell’Umanità Unesco della rete dei siti archeologici sardi, inclusi nella tentative list Unesco.

