“Tinte Fosche” riparte da Piergiorgio Pulixi: lo scrittore cagliaritano, considerato uno dei maggiori esponenti del noir a livello europeo, sarà ospite della Libreria Ubik di Olbia domenica dalle 18.30 per parlare del suo nuovissimo romanzo “L'uomo dagli occhi tristi”. Dialogherà con l’autore Rossella Perra.

Nella sua ultima opera, Pulixi torna alle atmosfere potenti de “L’isola delle anime” con uno dei capitoli più tesi, emotivi e implacabili della serie del commissario Vito Strega e delle ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. Il risultato è un thriller dove la verità ha il sapore del peccato. E dove ogni segreto rischia di travolgere chi osa scavare troppo in profondità.

I romanzi di Pulixi, classe 1982, sono pubblicati in dodici paesi e hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio Scerbanenco per il miglior noir italiano nel 2019 per “L’isola delle anime”. Ciò che rende lo scrittore cagliaritano perfetto protagonista del progetto “Tinte fosche, autunno in noir”, nato dalla sinergia di tre attori culturali della città, l’associazione Pulp, Il Politecnico Argonauti e la Libreria Ubik di Olbia, sotto la direzione artistica di Andrea Baragone e Marco Navone.

Pulixi è ormai un habitué del festival, che anche per questa edizione si avvale del sostegno della Fondazione di Sardegna e del Comune di Olbia.

