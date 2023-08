Una mostra d’arte contemporanea per rendere omaggio ai rapporti sociali tra essere umani: ha aperto i battenti ieri a Pula “Ri-Connessioni”, l’esposizione che sino al 19 agosto metterà in vetrina oltre trenta artisti, che esporranno le proprie opere a Villa Santa Maria e nell’ex Pretura regia. La mostra, curata da Giulia Turco e Manuela Ravanello, punta a mettere in evidenza l’importanza della connessione tra gli individui nelle diverse sfere della vita, attraverso una vasta selezione di opere realizzate dagli artisti, che esplorano questo tema centrale con l’uso di diversi media e stili.

La mostra – visitabile nell’Ex Pretura dalle 9,30 alle 11, e a Villa Santa Maria dalle 19,30 alle 23 - offre al pubblico un’esperienza coinvolgente che stimola la riflessione sul modo in cui tutti gli individui siano collegati tra loro e con il mondo che li circonda. Performance, pittura, scultura, tecniche di stampa, video, audio, tessitura, porteranno i visitatori ad immergersi in un viaggio emotivo e intellettuale attraverso le molteplici interpretazioni.

