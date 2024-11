Tredici più uno sono gli spettacoli proposti al Verdi e al Comunale di sassari nell'ambito della stagione 2024-2025 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Il cartellone è stato presentato questa mattina nella sede dell'assessorato comunale alla Cultura. Tutti e 5 gli spettacoli di danza arrivano a Sassari in anteprima regionale: il Balletto di Roma con “Lo schiaccianoci” su musiche di Cajkovskij (27 dicembre), la Compagnia Daniele Cipriami con “Alles Walzer” (31 gennaio); la Spellbound Contemporary Ballet con “L'arte della fuga” (13 febbraio); i Chicos Mambo con “Car/Men” (20 marzo) e la Eva Duda Dance Company con “Frida. The muse of life” (7 aprile).

Otto gli spettacoli di prosa: “Franciscus” di Simone Cristicchi apre la rassegna il 16 dicembre, la trasposizione in teatro di “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese la chiude il 14 aprile. Anteprime regionali a Sassari sono “Il giuocatore” tratta da Goldoni (7 gennaio), “Tragùdia” di Alessandro Serra (20 gennaio), “Oliva Denaro” per la regia di Giorgio Gallione con Ambra Angiolini (4 marzo) e “La buona novella” di De André nella intepretazione di Neri Marco Re con un nutrito gruppo di musicisti (11 marzo).

Fuori dal cartellone il concerto del pianista Giovanni Allevi nel mese di febbraio in una data ancora da fissare.

© Riproduzione riservata