Mario Desiati trionfa al “Premio Strega 2022”.

Una vittoria annunciata (era dato come superfavorito) in un'edizione che resterà nella storia del più ambito riconoscimento letterario italiano per essere stata la prima con 7 autori in finale.

Nel corso della cerimonia di premiazione, a Roma, Desiati l’ha spuntata con 166 voti per il suo “Spatriati” (Einaudi).

Secondo posto per Claudio Piersanti (“Quel maledetto Vronskij”, Rizzoli), mentre al terzo si è piazzata Alessandra Carati (“E poi saremo salvi”, Mondadori).

In “Spatriati”, Desiati, classe 1977 e originario di Locorotondo, in Puglia, narra la vicenda di Francesco e Claudia, giovani italiani emigrati a Berlino.

"Un romanzo – recita la sinossi – sull'appartenenza e l'accettazione di sé, sulle amicizie tenaci, su una generazione che ha guardato lontano per trovarsi”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata