Sono stati assegnati a La Maddalena i riconoscimenti per i dieci vincitori dei tre concorsi del Premio Solinas. Per il miglior soggetto la scelta è caduta su "La legge del lupo" di Mariachiara Illica Magrini, Luca Renda e Alberto Scocca. Per il migliore sviluppo l'ha spuntata "I figli della scimmia"di Damiano Femfert e Tommaso Landucci. Per Experimenta Serie, con la main sponsorship di Rai Fiction, sono tre le borse assegnate: "L.E.D." di Luca Avagliano e Gregory Eve; "Regina d'Italia" di Marco Colombo, Francesca Frigo e Emanuele Mochi; "Vedi Napoli e poi…boh!" di Giulio Nocerino e Paolo Piccirillo. Il riconoscimento per il miglior documentario per il cinema in collaborazione con Apollo11 è andato a "Cesare nel tempo" di Angelo Loy. Borsa di Sviluppo Valentina Pedicini di 1.000 euro a Anna Negri con "La trama degli affetti". Menzione speciale a "L'era d'oro"di Camilla Iannetti. Premio Ids Academy a "Jara Toledo" di Giovanni Grandoni e Daniela Mitta. Premio Ids Industry a "Donne prete" di Chiara Campara.

LA CERIMONIA – La cerimonia di consegna della 36esima edizione si è tenuta sulla spiaggia di Punta Tegge. I premi sono stati consegnati dai 50 giurati e da Francesco Solinas, storico dell'arte e presidente onorario del Premio, Stefano Sardo, sceneggiatore, regista e presidente di “100autori”, e dal regista Daniele Segre, alla presenza della presidente del premio Annamaria Granatello.

Centocinquanta gli ospiti nazionali e internazionali, diverse le iniziative, tra le quali il Lab di alta formazione, sessioni di pitching e il convegno "Storie e nuove tecnologie".

“Sono molto emozionata - spiega Annamaria Granatello - Siamo tornati a La Maddalena e la magia ha vinto di nuovo, su tutto. La Casa Creativa degli Autori continua il suo lavoro di scouting con forza e determinazione e favorisce la nascita e la crescita di nuove storie e nuovi autori. Ringrazio i giurati che rappresentano l'anima, il cuore e il motore di questo premio sempre più prestigioso, tutti i nostri partner, i produttori e Nevina Satta che con la Fondazione Sardegna Film Commission e la Regione Sardegna permettono a noi e a La Maddalena di proiettarci nel futuro con fiducia rinnovata”.

(Unioneonline/v.l.)

