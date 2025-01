È tanto longevo quanto prestigioso il Premio nazionale Olio Montiferru, che quest’anno festeggia i 31 anni.

Il concorso, riservato agli oli extravergini di olive prodotte e lavorate in Italia, è organizzato e promosso dalla Camera di commercio di Cagliari-Oristano che tiene aperte le iscrizioni fino 14 febbraio prossimo. Tra i più importanti concorsi italiani, quest’anno il Premio Montiferru vale come preselezione per l’autorevole premio “Ercole Olivario”.

Il Premio Montiferru si svolge tra Seneghe e Oristano e si articola in due sessioni: la prima si svolge nei mesi di febbraio e marzo per la prima selezione, quindi la seconda autunnale, denominata “Shelf Life”, si tiene tra settembre e ottobre. Gli oli extravergini saranno valutati nelle categorie: DOP/IGP, biologico, monocultivar, pluricultivar, quindi la sezione internazionale unica. I premi per i migliori tre classificati di ciascuna categoria, poi altri riconoscimenti come le menzioni speciali.

Il Concorso è dedicato ad olivicoltori e produttori nazionali, sia singoli che associati in consorzi, cooperative o reti di impresa, oltre a produttori esteri e frantoiani non agricoli che confezionino il prodotto in conformità con le normative vigenti in materia di imballaggi ed etichettature.

Per partecipare basta compilare la domanda e seguire le istruzioni nel sitoweb della Camera di commercio. Per info e altre delucidazioni la mail segreteria.premiomontiferru@caor.camcom.it.

