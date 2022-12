Sono stati resi noti i vincitori del Premio Nazionale Alghero Donna, la cui cerimonia di premiazione si terrà sabato 14 gennaio.

La sezione narrativa è stata vinta da Silvia Ballestra per il libro "La Sibilla-vita di Joyce Lussu" (Ed. Laterza); la sezione poesia andrà a Silvia Bre per "Le campane"; la sezione giornalismo a Manuela Moreno, in particolare per la conduzione di TG2 Post, infine come per altre passate edizioni la giuria ha voluto assegnare un premio speciale che rimarca l'impegno culturale e professionale di una protagonista che quest'anno sarà l'attrice e scrittrice Evelina Nazzari, figlia dell'indimenticabile Amedeo Nazzari.

«Un evento importante di livello nazionale che, dal 1995, premia le eccellenze nell’ambito della letteratura, del giornalismo, della poesia e della cultura a firma esclusivamente femminile - ha dichiarato il sindaco, Mario Conoci -. Alghero, dove il premio è nato circa 27 anni fa da un’idea di Neria De Giovanni, vuole continuare ad essere la sede di questo prestigioso premio, tra i pochissimi in Italia dedicato interamente alle donne».

© Riproduzione riservata