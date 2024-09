I magnifici sette più il premio Olimpia Matacena. Con due ospiti d’eccezione come Alessandra Todde e Gianfranco Zola.

Anche quest’anno il Premio Navicella Sardegna elegge i suoi vincitori. Al teatro “Mario Ceroli di Porto Rotondo” i sardi che hanno reso onore all’Isola in giro per il mondo sono stati celebrati durante la cerimonia condotta dalla giornalista Egidiangela Sechi, volto di punta di Videolina, che sabato prossimo, 14 settembre, manderà in onda l’evento a partire dalle 21, coadiuvata per l’occasione dall’attore Marco Spiga e dalla traduttrice Cristina Ricci.

Ci sono il biochimico nuorese Bastiano Sanna e la violinista cagliaritana Silvìa Careddu, il cardiologo cagliaritano Enrico Ferro e il botanico, bergamasco di nascita, cagliaritano d’adozione, Gianluigi Bacchetta, lo scrittore romano di padre sardo Matteo Porru, enfant prodige della letteratura, con i suoi 23 anni e quattro romanzi più pubblicazioni varie all’attivo, la surfista cagliaritana Marta Maggetti, oro alle ultime Olimpiadi di Parigi, e l’ex campione di calcio, nazionale francese, cinque volte campione d’Inghilterra, tra Leeds e Manchester United, nonché attore di cinema accanto a star come Cate Blanchett e Monica Bellucci, Eric Cantona, il cui bisnonno era originario di Ozieri. E che stasera è stato premiato da Gianfranco Zola in persona, avversario ai tempi della Premier League.

Sotto l’occhio attento della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, i sette protagonisti del Navicella 2024 hanno ritirato il prestigioso riconoscimento, la famosa navicella in argento ideata e realizzata dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera e ispirata al famoso bronzetto nuragico, accompagnati dalla musica dell’orchestra da Camera della Sardegna diretta dal maestro Simone Pittau.

La stessa che ha accompagnato la consegna del premio speciale per la comunicazione intitolato a Olimpia Matacena, anima per anni della manifestazione, scomparsa nel 2015, alla giornalista Mediaset Roberta Floris, che succede nell’albo d’oro al corrispondente della Rai da Londra Marco Varvello, vincitore l’anno scorso.

Il Premio Navicella Sardegna 2024 è stato organizzato dall'associazione “Sardegna Oltre il Mare” col patrocinio e la collaborazione del Comune di Olbia e del Consorzio di Portorotondo e il sostegno di Fondazione di Sardegna, Banco di Sardegna, Cantine Surrau, Eurotarget Viaggi, Hotel Abi d’Oru, Hotel Sporting, Hotel Sestante, Hotel Gabbiano Azzurro e Iti Hotels.

