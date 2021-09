Una serata ricca di ospiti, musica e cultura nel ricordo della grande artista. Domenica a Siligo a partire dalle 17 si svolgerà la XIX edizione del Premio Maria Carta. Un evento nato per favorire il progresso scientifico, culturale e artistico, ormai internazionale e non solo per i contatti con i circoli sardi di tutto il mondo. Per questo la kermesse sarà trasmessa in diretta da Videolina.

I riconoscimenti sono quattro. Per la musica saranno premiati la cantante di Oliena Maria Luisa Congiu, una delle migliori esponenti della tradizione sarda, e Joe Perrino rocker, grande performer sul palco.

Per il sostegno e la vicinanza offerta agli emigrati dell'isola uno dei premi andrà all'Acsit di Firenze, Associazione culturale sardi in Toscana, mentre quello alla Numera di Sassari, è il riconoscimento per 35 anni di attività all'azienda che si occupa di informatica e ha contribuito allo sviluppo del territorio.

La serata sarà arricchita dagli interventi musicali di tanti ospiti: da Beppe Dettori a Francesco Piu, dai Tazenda a Valeria Carboni.

Verrà anche presentato il video di una versione di “No potho reposare” che vede dietro ai microfoni Mahmood, Paolo Fresu e molti degli ospiti del Premio Maria Carta.

La conferenza stampa si è tenuta alla Camera di Commercio di Sassari, perché il Premio rientra nel progetto Salude & Trigu.

