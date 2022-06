Proclamati i vincitori del Premio letterario nazionale Forum Traiani. La giuria, composta da Giovanna Caltagirone, Monica Farnetti, Marella Giovannelli, Marco Manotta, Mario Lucio Marras e presieduta da Massimo Onofri, Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, ha selezionato le opere vincitrici della 1ª edizione: per la sezione “Narrativa” il primo premio è stato assegnato a Concetta D’Angeli per il romanzo “Le rovinose” (Il ramo e la foglia edizioni, 2021), per la “Saggistica” a Bruno Pischedda per “Satta, il capolavoro infinito. Memoria e misteri nel ‘Giorno del giudizio’” (Carocci, 2020) e per la Poesia a Bruno Tognolini per la raccolta “Rime buie” (Salani Editore, 2021).

Il premio speciale della giuria è andato a Roberta Franchi per il saggio in tre volumi “Dalla grande madre alla madre. La maternità nel mondo classico e cristiano: miti e modelli”, (Edizioni dell’Orso, 2019). Premio alla carriera e alla memoria al professor Sandro Maxia, figura di spicco nella vita dell’Università di Cagliari sul piano della ricerca, della didattica e delle responsabilità istituzionali, scomparso ad aprile.

Con la chiusura del bando, lo scorso febbraio, è stata registrata la partecipazione record di 432 autori, di cui 426 ammessi, da tutte le regioni d’Italia e da 12 paesi europei. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Fordongianus il 7 agosto.

© Riproduzione riservata