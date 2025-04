Björn Larsson, Adrian Paci e Giorgio Spanu. Ma non solo. Il Premio Costa Smeralda svela i volti del 2025. Stamattina a Milano è stata presentata la nuova edizione della manifestazione, di cui Smeralda Holding è partner e sponsor principale. Un appuntamento nel quale, oltre ai vincitori dei premi speciali, sono state annunciate le terzine dei finalisti delle sezioni Narrativa e Saggistica.

I due vincitori assoluti del Premio Costa Smeralda 2025 verranno proclamati il 26 aprile al Conference Center di Porto Cervo durante la cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista Roberta Floris.

Intanto oggi, alla presenza di Renzo Persico e Mario Ferraro, presidente e vice presidente del Consorzio Costa Smeralda, e di Stefano Salis, direttore artistico del Premio, sono stati annunciati i destinatari degli altri riconoscimenti: Björn Larsson, a cui va il Premio Internazionale, Adrian Paci, che si aggiudica il Premio Cultura del Mediterraneo, e Giorgio Spanu, vincitore del Premio Speciale.

Quanto alle terne finaliste del 2025, corrono per la Narrativa Claudia Lanteri (col suo primo romanzo “L’isola e il tempo”), Wanda Marasco (“Di spalle a questo mondo”) e Fiammetta Palpati (“La casa delle orfane bianche”), mentre in lizza per la Saggistica ci sono Giuseppe Antonelli (con “Il mago delle parole”), Riccardo Falcinelli (“Visus. Storie del volto dall'antichità al selfie”) e Tommaso Spazzini Villa (“Autoritratti”).

A decidere la giuria di qualità guidata da Stefano Salis e formata da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, che ha avuto il suo bel da fare per individuare vincitori e finalisti nel vasto panorama della produzione editoriale italiana dell’ultimo anno.

