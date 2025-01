Puntuale come un orologio, la luce della Luna è tornata a illuminare – dopo oltre 18 anni – il fondo del Pozzo nuragico di Santa Cristina a Paulilatino. Nella notte del 12 gennaio, in corrispondenza del lunistizio maggiore, un centinaio di persone hanno assistito all’evento che racconta del legame fra il Pozzo Nuragico di Santa Cristina con la Luna. Intorno alle ore 23.40, quando la Luna è transitata a Sud all’altezza di circa 78°, la luce lunare ha varcato completamente l’apertura circolare che sovrasta il pozzo, illuminandone l’acqua sul fondo.

Il particolare orientamento astronomico del Pozzo Nuragico di Santa Cristina, fu scoperto nel 1973 dai ricercatori sardi Carlo Maxia e Lello Fadda con l’astronomo Edoardo Proverbio. Gli studi archeoastronomici sono stati ripresi negli anni 2000 dal professor Arnold Lebeuf, ordinario di storia delle religioni alla Jagiellonian University di Cracovia, che ha individuato nelle pareti del pozzo un vero e proprio “calendario” lunare, in grado di prevedere le eclissi. Infatti la Luna non solo illumina il fondo del pozzo, ma i gradini dei bordi interni. Intervallati fra loro in modo regolare, sono evidenziati dalla luce lunare, nell’oscurità del pozzo.

Grande attesa per questo evento, che ha visto arrivare curiosi da tutta la Sardegna e dal continente, per ammirare quello che il professor Lebeuf ha definito un “Osservatorio lunare”. Nonostante la presenza di una densa copertura nuvolosa, nel momento in cui la Luna si è trovata nel punto più alto del suo percorso il cielo sì è aperto, permettendo così ai presenti di assistere con grande ammirazione alla luce della Luna nel pozzo.

Il fondo del Pozzo di Santa Cristina illuminato dalla Luna (foto Floris)

Il Pozzo Nuragico di Santa Cristina, edificato intorno al XI secolo a.C, sembra dunque non avere un orientamento casuale, ma legato ad antichi riti che vedono la Luna e l’acqua come protagonisti. Altri 18 anni e mezzo – circa – ci separano dalla prossima “Luna nel Pozzo”, un tempo che verrà usato dagli archeologi e archeoastronomi per cercare di svelare il legame fra la Luna e il pozzo.

