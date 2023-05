Il sestetto britannico The Gesualdo Six sarà l'ospite d'onore della dodicesima edizione della rassegna "Musica Maestro" in programma a Porto Torres dal 12 al 20 maggio. Il pluripremiato ensemble vocale del Regno Unito chiuderà il programma del cartellone organizzato dall'Associazione Cantori della Resurrezione, sotto la direzione artistica del maestro Fabio Fresi. L'evento è stato presentato nella sala consiliare del Comune, con la partecipazione dell'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, della presidente dei Cantori Miriam Ada Porcu, del maestro Fresi e di don Michele Murgia, parroco della chiesa di Cristo Risorto: quest'anno la rassegna è inserita nel programma di celebrazioni per il cinquantesimo di fondazione della parrocchia, che ospita i Cantori della Resurrezione fin dalla loro nascita.

Le prime tre serate si svolgeranno proprio a Cristo Risorto alle 21: il 12 maggio il cartellone sarà aperto dai Piccoli Cantori diretti da Adele Diana accompagnati dai giovani dell’Ensemble Strumentale dell’IC2 “Don Antonio Sanna, protagonisti della serata saranno i Tenore Durgalesu di Dorgali. Sabato 13 maggio sarà dedicato al canto polifonico e ospiterà due tra le compagini corali più importanti dell’isola: il complesso Vocale di Nuoro, diretto da Franca Floris, e la Corale Luigi Canepa di Sassari, diretta da Luca Sirigu.

Domenica 14 maggio serata strumentale con il pianoforte del giovane ma già affermato Simone Ivaldi. Ogni serata sarà introdotta da un benvenuto in musica dei padroni di casa, i Cantori della Resurrezione. Il 20 maggio alle 21 serata clou a San Gavino, in concomitanza con Monumenti aperti: la basilica ospiterà The Gesualdo Six che proporranno "Lux Aeterna", sequenza di musiche struggenti e cariche di speranza per commemorare i defunti e superare il lutto. Il gruppo è composto da alcuni dei migliori cantanti del Regno Unito, ed è diretto da Owain Park. Celebrato per la sua programmazione e l'impeccabile miscela, l'ensemble si è formato nel 2014 per un'esibizione dei Tenebrae Responsories di Gesualdo da Venosa a Cambridge e ha continuato a esibirsi in numerosi importanti festival internazionali.

"Lux Aeterna" nasce per illustrare alcune delle emozioni legate alla morte delle persone care, esplorando le risposte musicali al lutto e alla perdita. La rassegna Musica Maestro è sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e da Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari con il patrocinio del Comune di Porto Torres, di Fersaco e Feniarco, e della Regione della Sardegna.

«Questa edizione di Musica Maestro propone un cartellone particolarmente prestigioso - dichiara l'assessora Cocco - che sta consentendo a Porto Torres di avere una visibilità internazionale: fa un certo effetto vedere la nostra città venire subito dopo Londra e Parigi nel programma del tour di The Gesualdo Six. È la conferma della qualità del lavoro portato avanti dai Cantori, una delle eccellenze culturali della nostra città».

