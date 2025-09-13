Si apre il sipario per gli aspiranti attori teatrali nella città di Porto Torres. Avranno inizio l'ultima settimana di settembre i laboratori teatrali per tutte le età, organizzati dall’associazione culturale La Camera Chiara presso il Teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres. Imparare il linguaggio teatrale rappresenta per i giovani un'opportunità non solo di crescita personale ma anche di incontro, condivisione e gioco. Per partecipare ai laboratori per ragazzi e adulti non è necessario avere esperienze pregresse ma è indispensabile affrontare un incontro di prova gratuito.

Il calendario completo degli incontri di presentazione prevede per lunedì 22 settembre alle 15 la presentazione del laboratorio per ragazzi dai 12 ai 16 anni; alle 17 la presentazione del laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni; mercoledì 24 settembre, invece, è in programma alle ore 20.30 la presentazione del laboratorio per adulti dai 18 anni in poi. I corsi avranno cadenza settimanale

