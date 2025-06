Alex Britti, il cantautore e chitarrista romano, è pronto a esibirsi ai piedi della torre Aragonese a Porto Torres, per aprire la Festha Manna. Autore di successi come "Solo una volta", "Oggi sono io", "Mi piaci", domani, sabato 7 giugno alle 21.30, salirà sul palco in piazza Colombo che negli anni scorsi ha ospitato artisti del calibro di Noemi, Le Vibrazioni e Modena City Ramblers.

Il concerto aprirà i festeggiamenti dedicati ai Martiri Turritani, una delle celebrazioni più sentite dalla comunità. Dalle 18 alle 20 la piazza della Consolata ospiterà le attività di promozione della lettura e dell’arte riservate a bambine e bambini, a cura della biblioteca comunale e della Comes. Alle 21 nella basilica di San Gavino in scena il concerto del Coro Polifonico Turritano “Voci in cammino”, mentre alle 22 dalla cattedrale di San Nicola di Sassari partirà il “Pellegrinaggio Notturno”, voluto dell’Arcidiocesi di Sassari e diretto alla basilica dove, alle 3, si celebrerà la Messa del Pellegrino presieduta da monsignor Salvatore Masia.

