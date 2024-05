Per celebrare il Maggio dei Libri il Gruppo di lettura della biblioteca comunale di Porto Torres parte con la bibliocicletta verso il parco di San Gavino per una lettura pubblica e collettiva di poesie. Uno spazio verde per godere all’aperto di parole e componimenti di noti autori italiani e stranieri.

L’incontro è aperto a tutti coloro che amino la poesia e vogliano liberare i versi di poeti e poetesse nei cieli di Porto Torres per far scoprire la capacità che le parole hanno di emozionare e raccontare l’essere umano. Tutti coloro che vogliano unirsi all’iniziativa non devono fare altro che portare la loro poesia preferita e condividerla.

A tutti i partecipanti verranno donati i segnalibri vincitori del concorso “Un segnalibro per legarsi alla lettura”. Un momento di condivisione per bambini e adulti, una nuova iniziativa per coinvolgere le persone alla lettura, obiettivo della biblioteca Pigliaru.

© Riproduzione riservata