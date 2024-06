Al via domani, giovedì 13 giugno, alle 20 la settima edizione del festival "Libramare" nella cornice della prima fermata del Poetto, a Cagliari. “Trovare sempre la poesia” è la chiave di lettura della rassegna con appuntamenti ogni giovedì sino al primo agosto all’Agorà del Golfo 1.

Tanti gli ospiti, artisti e realtà associative che si racconteranno in una dimensione intima e a stretto contatto con la natura. In questa edizione "Libramare" vuole raccontare e ascoltare il territorio sardo con la poesia, la scrittura, l’illustrazione, il canto, la poetry slam e le associazioni del territorio che si occupano di sostegno alle fragilità. Sul connubio tra letteratura e inclusione si svilupperanno tutti gli incontri del festival.

Per il primo atto del festival è previsto l’incontro con la poetessa e traduttrice Yolanda Duque Vidal. A seguire “Slammers and poets: le coniugazioni della poesia” a cura di Daniele Podda, Rita Carta, Maria Teresa Meloni, Dolores Manca, Pedro Gutierrez. Infine, lo spazio dedicato all’associazione Diversamente Onlus.

“Libramare” è organizzato dalla Cooperativa Sociale Golfo degli Angeli (direzione organizzativa di Tina Abis) e dalla Scuola Popolare di Poesia di Is Mirrionis (direzione artistica dello scrittore Gianni Mascia). Presenta ogni serata la giornalista di Tcs Alessandra Addari con l’accompagnamento musicale di Mauro Dedoni. Nell’ambito del festival, in base a un progetto curato dalla poetessa Rita Carta, sono previsti tre laboratori di scrittura per bambini e adolescenti realizzati al Centro di Quartiere Strakrash, al Centro diurno di Domus de Luna e nella sede dell’associazione culturale Le pergamene di Melquiades.

© Riproduzione riservata