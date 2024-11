Rivendica, con orgoglio, l’identità gallurese, Andrea Muzzeddu, docente di materie letterarie in pensione, giornalista, scrittore e poeta, nel “Poema di Gaddura e di la Saldigna tutta”, libro scritto in realtà a sei mani, con Zelindo Pucci e Francesco Carbini. Poema che nasce dalla constatazione, ha detto Andrea Muzzeddu, «che tutti gli autori che trattano la storia della Sardegna, quando arrivano a parlare della Gallura, sbrigano la faccenda con una, due, massimo 5 pagine. Poche, per una terra che è un quarto del territorio della Sardegna come costume, come civiltà, come cultura, come storia, come produzione letteraria».

Da qui il pressante bisogno, per Andrea Muzzeddu, di impegnarsi fortemente: l’ha fatto già in passato con diverse attività e pubblicazioni come anche col premio letterario “Aggju, conti gadduressi e cossi” che presiede, di promuovere la cultura Gallurese, o meglio, come lui ha specificato Sardo-Gallurese, a cominciare dalla lingua, il gallurese appunto. Perché non è un dialetto, il gallurese ma una lingua, una delle lingue parlate in Sardegna, con tutta la sua forza e dignità, ed è per questo che non si può parlare, come si vorrebbe, di una lingua sarda valevole per tutta l’Isola.

Uno scritto, quello di Andrea Muzzeddu, che contiene un grande desiderio di riscatto, da parte di una comunità, orgogliosa di se stessa, che ha un passato molto dignitoso e un presente importante sul quale poggia le basi del suo futuro. Il poema di Muzzeddu è validamente commentato e completato, sotto diversi aspetti e sfaccettature, da Zelindo Pucci, che ha tradotto in italiano e in prosa quello che Muzzeddu ha scritto in poesia. E da Francesco Carbini che, come ha scritto Giovannino Lepori, «effonde con maestria le sue note capacità di indagine socio-filosofica». Il “Poema di Gaddura e di la Saldigna tutta”, è stato presentato qualche giorno fa a Palau, al teatro di Montiggia, dall’assessora alla Cultura Giulia Parisi nel corso di un incontro coordinato da Gian Mario Spezzigu.

