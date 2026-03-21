La vera storia di una donna e del suo coraggio, in trent'anni di trauma e guarigione: questo è "Plumeria di gennaio", libro di Andrea Fanti e Simona Deiana, due protagonisti del caso di violenza del 1993 alla base della trama. Dopo la recente presentazione a Soleminis, il testo arriva finalmente a L'Opoz di Cagliari, in via Giardini 145, dove domenica 22 marzo dalle 19:30 i due autori racconteranno genesi e retroscena dell'opera, in dialogo con il docente d'ateneo Martino Sanna.

Pubblicato il 28 ottobre 2024 per la casa editrice Messaggi Frontali, il contenuto di "Plumeria di gennaio" resta sempre drammaticamente attuale, a partire dall'originale vicenda, rimasta scolpita negli annali della cronaca nera del capoluogo per la sua efferatezza. Ma il libro non è un mero reportage di quella brutale aggressione, commessa in una fredda notte di gennaio ai danni di una giovanissima e già coraggiosa Simona: al centro c'è infatti tanto la successiva indagine, affidata a una squadra di poliziotti che instaureranno con la vittima una preziosa fiducia, quanto il percorso interiore affrontato da Deiana dopo l'ottenuta giustizia.

Nei trent'anni a seguire, proprio lei sarà costretta a fare i conti con un trauma devastante, imparando a usarlo come punto di partenza per capirsi veramente e costruire un reale, nuovo inizio. E la rinnovata amicizia con Fanti, allora vice della mobile cagliaritana, le darà occasione per riportare alla luce tutta la sofferenza sepolta dentro, accettando quel sofferto, contraddittorio eppure splendido dualismo intrinseco delle nostre vite. Un testo che non ha scopi di cronaca o divulgativi, ma che ricorda a tutti noi, vittime o meno, che una guarigione è possibile.

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