Gli alunni delle scuole di Ploaghe hanno iniziato ad allestire la piazza del Convento con i loro splendidi addobbi natalizi. L’iniziativa fa parte del programma "Meno luci, più Natale" con cui i comuni dell’Unione dei Comuni del Coros hanno deciso di limitare le proprie luminarie "colorando" i propri spazi pubblici con materiali riciclati.

Intanto entra nel vivo il programma natalizio messo in piedi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Carlo Sotgiu. Mercoledì 14 e giovedì 16 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, in biblioteca comunale ci saranno gli artisti Salvatore Puggioni e Maria Franca Vargiu. Appuntamenti che saranno ripetuti lunedì 19 e mercoledì 21 dicembre. Venerdì 16 dicembre il convento di Sant’Antonio da Padova ospiterà il Gospel Spirit Reunion. Lunedì 19 e giovedì 29 dicembre, dalle 16,30 alle 18, la biblioteca ospiterà la tombolata dei libri. Martedì 20 dicembre dalle 16.30 alle 18, sempre in biblioteca, si terrà un laboratorio di lettura per bambini dai 6 ai 10 anni. Mercoledì 21 dicembre, a partire dalle 18.30, il salone dell’ex convento dei cappuccini ospiterà il concerto di Natale. Giovedì 22 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, si ritorna in biblioteca per “Natale in biblioteca”, animazione e giochi per bambini dai 6 anni.

Mercoledì 28 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 il centro sociale sarà il teatro della festa dei bambini, mentre il 30 dicembre, inizio alle 16.30, ci sarà la tombolata per tutti. Giovedì 5 gennaio, l’evento conclusivo, sempre al centro sociale, dalle 16.30, con “Il Cervellone”.

© Riproduzione riservata