È uno dei luoghi più significativi nella storia cittadina dopo il Regno d'Italia. Fondato nel 1862 il Circolo Sassarese ha ospitato gli eventi della nobiltà e dell'alta borghesia, soprattutto i balli o the danzanti come si usava dire una volta. Giovedì il "salotto" sassarese ospiterà alle 19 il primo appuntamento dell'anno con il format “Alla scoperta dell'opera", happening musicale organizzato dall’Ente de Carolis che invita il pubblico a conoscere i dettagli storici, le curiosità, la genesi musicale legate ai vari titoli che si avvicendano nel cartellone della stagione lirica.

Nell'occasione (ingresso gratuito) verrà presentata "Giselle around Le Villi" che andrà in scena al Comunale il 23 e il 25 maggio. Si tratta di una produzione firmata dall'ente sassarese che fonde "Giselle" di Adam, partitura scritta per un balletto diventato celeberrimo, e "Le Villi" è la prima opera di Puccini.

Sarà il direttore del De Carolis Alberto Gazale, a presentare il cast e dialogare con i protagonisti. In questa nuova produzione Gazale sarà anche sul palco nel ruolo di Guglielmo Wulf e firmerà regia e scene dello spettacolo. Sergio Oliva e Silvano Corsi firmano adattamento e trascrizioni, a dirigere l’orchestra de Carolis sarà Beatrice Venezi.

© Riproduzione riservata