Si arricchisce di nuove iniziative culturali il calendario di eventi della Festha Manna programmato dall’amministrazione comunale di Porto Torres in occasione dei festeggiamenti religiosi previsti dal 7 al 9 giugno. Il cantautore e chitarrista romano Alex Britti è l’ospite prestigioso della manifestazione: salirà sul palco il 7 giugno alle 21.30 alle spalle della Torre Aragonese, in occasione delle commissioni congiunte Attività Produttive e Grandi Eventi presiedute da Sabrina Pusceddu e Antonello Cabitta.

L’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco ha annunciato nuove iniziative quali La Sagra del Pesce anticipata al 1 giugno, La Regata del pescatore il 7 giugno alle 10.30; l’8 giugno alle ore 9-17 Estemporanea di Pittura (Parco Balai) e alle ore 17 la riievocazione “Il sogno di Comita”, mentre la sera è in programma l’evento “In nome di San Gavino: balli e gruppi folk” nell’area delle Cumbessias, il 9 giugno alle 21 lo spettacolo di Cabaret in piazza Umberto I, infine il 21 giugno il Palio di Santu Bainzu lungo via Mare.

La giunta comunale, su proposta dell’assessora Cocco, ha ha approvato le linee di indirizzo per l’organizzazione dell’evento religioso e popolare più partecipato e sentito dalla cittadinanza che ogni anno richiama in città da ogni angolo della Sardegna un gran numero di fedeli e visitatori sia per onorare il culto dei santi Martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario e sia per partecipare a tutti gli eventi e ai festeggiamenti che animeranno tutto il mese di giugno.

Dopo il 3 maggio, giorno in cui i simulacri secenteschi dei Martiri Gavino, Proto e Gianuario sono stati portati a spalla dai fedeli lungo il percorso che conduce dalla basilica di San Gavino alla chiesetta di San Gavino a Mare, le celebrazioni della Festha Manna culmineranno nei giorni del 7, 8 e 9 giugno. Dopo la messa di sabato 7 alle 18 nella basilica di San Gavino, la processione si snoderà tra le vie cittadine, accompagnata da centinaia di fedeli che, come ogni anno, seguiranno i loro Martiri fino al luogo dove resteranno esposti fino alla domenica di Pentecoste.

In questo periodo, migliaia di devoti provenienti da tutta l’Isola si recheranno in pellegrinaggio a Balai Vicino. I simulacri faranno ritorno domenica 8 giugno nella Basilica di San Gavino, sempre in processione, accompagnati dalle autorità civili, militari, religiose e dalla popolazione. Il giorno seguente, lunedì 9 giugno, si terrà il solenne Pontificale presieduto dall'Arcivescovo Turritano, al termine del quale avverrà il tradizionale rito dello scambio delle chiavi tra i sindaci di Porto Torres e Sassari. Come da tradizione, nella notte tra il sabato e la domenica si svolge un altro importante momento di fede e di riflessione spirituale in onore dei Santi Martiri Turritani: il pellegrinaggio notturno dalla cattedrale sassarese di San Nicola alla basilica di San Gavino.

