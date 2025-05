Sarà la suggestiva sala capitolare dell’Atrio Comita, presso la basilica di San Gavino, a Porto Torres, a ospitare l’artista Pina Muroni, con la sua voce intensa ed originale sostenuta dalla magia della loopstation, uno strumento che trova la sua armonia con le note del pianoforte e delle tastiere di Luca Sirigu.

Il concerto Songs of Renaissance, che rilegge l’incanto del Rinascimento attraverso una lente contemporanea, in programma domenica 11 maggio alle ore 20, si inserisce nell’ambito della manifestazione "Musicando per la Città" organizzata dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Da Dowland a Monteverdi, da Purcell a Caccini, ogni brano viene riscoperto in una veste moderna che ne esalta la bellezza originaria, trasformando l’antico in emozione viva e presente. Si tratta di un viaggio sonoro tra le corti e i salotti del Rinascimento, filtrato attraverso la sensibilità e la creatività contemporanea.

Un viaggio musicale in cui la tradizione incontra la sperimentazione, l’intimità si fonde con l’innovazione e le emozioni, antiche e nuove, si rincorrono in un presente che vibra di memoria e poesia.

