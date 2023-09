Dopo l'anteprima del 30 luglio entra nel vivo il V Festival internazionale di musica antica “Note Senza Tempo”.

Sabato 9 settembre, alle 19, il Chiostro dei Cappuccini a Ploaghe ospita il concerto "Un Cavalier di Spagna" che avrà come protagonisti l’eccellenza del canto rinascimentale e barocco Nadia Caristi in collaborazione con il Dolci Accenti Ensemble, formato da Calogero Sportato alla tiorba, arciliuto e chitarra barocca, Daniele Cernuto alla voce e viola da gamba, e Cipriana Smarandescu al clavicembalo.

La selezione musicale spazia attraverso periodi e stili con testi intrisi di passione e dolore, mettendo in risalto autori spesso dimenticati dal grande pubblico come D. Ortiz, Valente, Frescobaldi, Kapsberger, C. Negri, G. Caccini.

Nadia Caristi si è diplomata in pianoforte classico e canto, esplorando e infine dedicandosi alla pratica esecutiva storicamente informata dei repertori vocali rinascimentali e barocchi. Nel 2019, nell'ambito delle celebrazioni di Leonardo per i 500 anni dalla morte, ha effettuato una tournée tra Cina e Giappone presentando un programma dedicato alla musica al tempo di Leonardo da Vinci. In occasione di questo anniversario ha anche pubblicato un CD da solista edito da Centaur Records con il liutista Massimo Marchese.

Il Dolci Accenti vanta artisti provenienti da esperienze artistiche e culturali diverse, che si sono incontrati durante i corsi di studio del Conservatorio di Vicenza dove si sono specializzati nell’esecuzione del repertorio musicale del XVII secolo e dei primi anni del XVIII, approfondendo lo studio e la ricerca su fonti originali quali trattati, musiche, stampe, manoscritti e cronache dell’epoca. Parallelamente all'interesse per la musica strumentale di quel periodo, hanno rivolto la loro attenzione alla musica vocale e alle sue potenzialità espressive, suonando su copie di strumenti originali.

