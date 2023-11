Trionfo di Pina Marcis di Abbasanta al programma “Ricette d’Italia” condotto da Benedetta Rossi su Real Time. Conosciuta sui social con le sue pagine “La cucina di Pippi”, Pina Marcis si è imposta sugli altri tre concorrenti in gara presentando ai giudici (Roberto Di Pinto, David Fiordigiglio e come ospite speciale Don Anselmo del programma “Le ricette del convento”) “sas tamatas prenas”, i pomodori ripieni.

Per lei, che ha cucinato nella seconda parte del programma, il giudizio positivo unanime dei giudici, con tre pollici in su. Ora la sua ricetta sarà pubblicata nel libro Ricette d’Italia insieme a quelle degli altri concorrenti vincitori nelle altre puntate.

«Quando ho partecipato al programma è stato emozionante, rivedermi lo è stato altrettanto», commenta appena conclusa la puntata che era stata registrata nel mese di settembre. Tanti i messaggi e le telefonate ricevute subito dopo la messa in onda. Pina Marcis ha avuto modo anche di dare un assaggio di ballo sardo nel corso della puntata e raccontare come per lei sia importante trasmettere le ricette della tradizione.

«Questo successo lo dedico alle mie figlie Annamaria e Roberta che mi hanno sempre sostenuto, ma vorrei anche ringraziare tutte le persone che mi vogliono bene e mi dimostrano affetto. Ho portato la mia terra e volevo vincere anche per questo». Sono state proprio le figlie, circa sette anni fa, a mettere in mano alla mamma uno smartphone e ad avvicinarla al mondo dei social. Ora con la cucina di Pippi, dove condivide ricette con il popolo del web, ha raggiunto oltre 35 mila followers. Tante le iniziative in cui viene coinvolta nel territorio ma anche all’estero, ad esempio recentemente in Svizzera al circolo dei sardi. Prossimo impegno con dei laboratori con ragazzi interessati da disabilità. E poi chissà che la partecipazione a Ricette d’Italia non porti nuovi progetti.

