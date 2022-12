Cosa significa “biddaonesu inforra Christu”? Stiamo parlando di un nomignolo, un soprannome del passato, proprio degli abitanti di uno dei quartieri storici di Cagliari: Villanova. Il rione si trova proprio sotto il quartiere di Castello, ai piedi del bastione Saint Remy. Sino alla prima guerra mondiale ci vivevano una moltitudine di contadini, allevatori, artigiani e panettieri. Era infatti un quartiere pieno di orti e terreni. I suoi abitanti erano noti come “biddanoesus inforra Christu” o “inforra Christus” al plurale: la traduzione dal sardo all’italiano sarebbe: “Villanovese inforna Cristo”.



Ma perché? Secondo alcuni studiosi un’ipotesi è religiosa. Pare che dove oggi si trova la chiesa di San Giacomo ci fosse una sinagoga e che a Villanova abitasse una colonia ebraica. Tuttavia non emergono documenti storici a sostegno del fatto che ci fossero ebrei nel quartiere.



Una seconda opzione è legata al lavoro dei panettieri. Infatti Villanova era il quartiere dei panettieri: qui si concentrava il maggior numero di panettieri. Quindi può essere che quando mancava la legna bruciassero qualsiasi cosa, compresi i crocifissi in legno: ecco spiegato il significato di “Biddanoesu inforra Christu”.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata