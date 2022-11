Al via i nuovi appuntamenti della rassegna “Teatro d'Autunno” al teatro Grazia Deledda di Paulilatino.

Ad inaugurare la rassegna sabato 29 e domenica 30 ottobre è stato “Lo straniero” di Albert Camus per la regia di Lelio Lecis e la produzione di Akròama. A seguire, il 12 novembre, sarà il turno de “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello per la regia di Emanuele Morgese e la co-produzione di Teatro Instabile e TeatroZeta. Il 19 novembre verrà presentato “Cantar l’altrove” con la prosa e la poesia di Sergio Atzeni, dai testi “Versus” e “I sogni della città bianca” selezionati da Rosanna Copez. Lo spettacolo è diretto ed interpretato da Marta Proietti Orzella e Luca Pauselli alla chitarra. A conclusione della rassegna il 3 e 4 dicembre “La vedova scalza” tratto dall'omonimo testo di Salvatore Niffoi per la drammaturgia di Maria Virginia Siriu.

"A confermare la stretta relazione intrecciata nell’ultimo decennio con orchestre e solisti di chiara fama, il 24 novembre si terrà il concerto ‘Pagine d’arpa’ del musicista Davide Burani con un programma ricco che spazia da Haendel a Puccini. Nello stesso tempo, come di consuetudine, partirà a novembre la XXXVIII stagione per le scuole di ogni ordine e grado “La scuola va a teatro”, spiegano dal Teatro Instabile. S’inizia il 4 novembre con “Cirano… di Bergerac”, scritto e diretto da Aldo Sicurella per la produzione del Teatro Instabile. Sarà poi la volta della coproduzione TeatroZeta e Teatro Instabile che, l'11 novembre, presenterà alle scolaresche delle superiori “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello per la regia di Emanuele Morgese.

Ai bambini della primaria è invece dedicata “Una storia” della compagnia livornese Pilar Ternera, spettacolo scritto e diretto da Francesco Cortoni con recite il 22 e il 23 novembre. La chiusura della rassegna per il 2022 è prevista per il 6 e 7 dicembre con la compagnia La Botte e il Cilindro e il suo “Chi-chi-bum!” ideato, diretto ed interpretato da Consuelo Pittalis e Margherita Lavosi.

La produzione e l'ospitalità di spettacoli dedicati all'infanzia e alla gioventù ha contraddistinto i 40 anni di attività della compagnia, che per l'incessante lavoro in questo campo è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali sin dal 1982 e sostenuta dalla Regione e dalla Fondazione di Sardegna. A Paulilatino dal 1984, l’Instabile offre ogni anno una variegata proposta di spettacoli dal vivo, in primis teatro, ma anche musica e danza.

© Riproduzione riservata