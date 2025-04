Non solo musica e scampagnate per il ponte festivo di Pasqua e Pasquetta. La Direzione regionale dei Musei nazionali della Sardegna ha previsto aperture straordinarie anche per andare incontro ai primi turisti che approdano nell'isola.

A Sassari, il Museo “Sanna” con la sua ricchissima collezione archeologica ed etnografica sarà aperto sia domenica sia lunedì dalle 9 alle 13.45. Rimanendo in città, a piazza Santa Caterina c'è la Pinacoteca nazionale (dalle 9 alle 19.30 a Pasqua e Pasquetta) dove si potranno ammirare alcuni dipinti di Giuseppe Biasi appartenenti alla Collezione della Regione Sardegna. Ma non solo. Il tema è quello pasquale con l’esposizione di un’incisione del maestro Mario Delitala, Cristo al pretorio, 1937, xilografia su carta. E ancora grande curiosità per le opere di Maria Lai e di Costantino Nivola.

Nell’Antiquarium Turritano di Porto Torres si potrà ammirare lunedì dalle 9 alle 13 il mosaico di Orfeo, oggi visibile nella versione capovolta e restaurato nelle parti mancanti. Da qualche giorno è stata inaugurata pure mostra di malacologia dal titolo: “Conchiglie all’Antiquarium”.

A Caprera il Compendio Garibaldino, aperto domenica e lunedì tutto il giorno sino alle 19.30, propone il nuovo spazio espositivo, all’interno del mulino a vento di Giuseppe Garibaldi. Il Memoriale Giuseppe Garibaldi apre invece di pomeriggio, dalle 13.45 alle 19.15.

