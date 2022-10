“È più facile vincere un premio Nobel che mettere un pannello fotovoltaico sul tetto”.

Una frase che fa riflettere e che deriva da chi il Premio Nobel lo ha vinto veramente: Giorgio Parisi, premiato l’anno scorso per la Fisica.

Giorgio Parisi ha molto a cuore la questione climatica ed energetica e ha deciso di proporre, durante una riunione condominiale, di mettere i pannelli fotovoltaici sul tetto. Una richiesta non approvata a causa dei tempi infiniti della burocrazia che separa la proposta dall’installazione concreta.

Il premio Nobel per la fisica ci pone davanti due quesiti, che fanno riflettere in questo periodo di grave crisi energetica: "È giusto passare le persone per tutta questa burocrazia?". E anche: "Visto che la produzione di pannelli solari è concentrata per lo più in Cina non sarebbe meglio avvistare una fabbrica di produzione qui Italia?”.

