La sala conferenza del Parco Nazionale dell'Asinara ospiterà la presentazione del libro del giornalista sassarese Pietro Masala “Dalla poltrona alla croce. Lezioni di politica dal Nuovo Testamento” (edizioni San Paolo).

L’appuntamento è per venerdì 27 marzo dalle ore 18. Nel corso dell'evento, organizzato dalla libreria Ubik-Koinè con il patrocinio del Comune, l'autore illustrerà la teoria di fondo che ha ispirato quest'opera: i libri neotestamentari possono essere letti anche come un manuale sulle spietate regole del potere umano e sui valori che dovrebbero guidare l’impegno politico. Il saluto introduttivo sarà affidato a Gianluca Mureddu, presidente del Parco Nazionale Asinara mentre a dialogare con l'autore saranno il sindaco Massimo Mulas e don Gaetano Galia, cappellano del carcere di Bancali.

L’autore parte da alcune fondamentali domande: Il Vangelo e gli Atti degli Apostoli possono essere una guida per riconoscere vizi e virtù nel governare? I personaggi di potere di oggi ricordano quelli incontrati da Gesù? Si possono ricavare lezioni di politica dal Nuovo Testamento? Il testo, dunque, propone una profonda e attuale riflessione sulle dinamiche di potere così come vengono raccontate nella seconda parte della Bibbia e un viaggio affascinante alla scoperta del lato oscuro di figure come Erode, Pilato e Caifa e sulla rivoluzione innescata da Gesù. Egli, con un cambio di prospettiva sull’arte di governare, alla “poltrona" preferì la croce, nella logica capovolta di quel Dio inafferrabile che «ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili».

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