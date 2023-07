Nell'ambito della rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire”, sarà presentato il 27 luglio alle 19.30, nella piazzetta "Rimondo Piras" di Villanova Monteleone, “Padre nostro che sei in galera. I carcerati commentano la preghiera di Gesù” di padre Giuseppe Giunti.

Questo appuntamento, inserito anche all'interno del festival "La cultura oltre i confini" e la rassegna "Fede e libertà", è promosso dall’Associazione Culturale Interrios con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova e con la collaborazione della libreria Il Labirinto di Alghero e dell’Associazione Misericordia.

Per l’occasione Frà Beppe dialogherà con Paolo Bellotti, per anni educatore in diversi istituti carcerari e con il professor Emmanuele Farris, Delegato del Rettore per il Polo Universitario Penitenziario Università degli Studi di Sassari.

Frà Beppe Giunti svolge varie attività educative e di docenza, tra cui non mancano quelle formative in associazioni che operano nelle prigioni. Gli è nata così l’idea di fare i suoi Esercizi spirituali annuali non in una silenziosa casa di ritiro, ma nel carcere San Michele di Alessandria, con l’autorizzazione di un direttore lungimirante. Il piccolo volume raccoglie le considerazioni spirituali che ne sono scaturite e diventa un intenso e appassionato commento al «Padre nostro», ricco di spunti preziosi.

