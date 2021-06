Dalle raffinate ed evocative pagine di Chabrier, Respighi e Stravinskij a due straordinarie e popolarissime partiture.

Il terzo appuntamento con Classicalparco, la rassegna estiva del Teatro Lirico di Cagliari, è con due pilastri del classicismo: la Quarta di Mendelssohn, l'"Italiana", e la Quinta di Beethoven. Una serata coi i capolavori della musica sinfonica è quella in programma l'1 luglio alle 21 all'Arena all'aperto del Parco della Musica.

Gradito ritorno sul podio cagliaritano di Corrado Rovaris. Il direttore originario di Bergamo, il cui talento è noto sia nel repertorio lirico che concertistico - a Cagliari diresse Il Barbiere di Siviglia nel 1999 - dirigerà l'Orchestra del Lirico.

L'ultima esecuzione a Cagliari della celeberrima Quarta Sinfonia "Italiana" di Mendelssohn risale alla stagione concertistica 2019 con l'Orchestra diretta da Gérard Korsten. Fu composta nel 1833 durante il soggiorno in Italia dell'autore. Traspaiono tutti i colori, le musiche popolari, la natura e le peculiarità della nostra Penisola che si fondono e danno vita ad una composizione di classica bellezza e di romantica spiritualità interiore. La Quinta Sinfonia di Beethoven rappresenta invece, insieme alla Terza, l'apice tragico delle architetture sinfoniche del grande compositore tedesco.

Classicalparco 2021 propone 19 serate fino al 14 agosto, per sette programmi musicali, replicati nei tre giorni successivi per l'operetta, l'opera e il balletto e il giorno successivo per i concerti, tranne quello dell'1 luglio. In primo piano l'Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari, quest'ultimo diretto da Giovanni Andreoli.

