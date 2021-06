È morto a Bergamo nella notte Giangavino Sulas, volto noto del giornalismo anche televisivo grazie alla sua partecipazione a varie trasmissioni, in particolare “Quarto Grado”.

Di origine sarda – di Nughedu San Nicolò – aveva 77 anni.

Da alcuni giorni era ricoverato all’ospedale Humanitas di Bergamo a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, e proprio da lì aveva scritto il suo ultimo articolo relativo al caso di Denise Pipitone.

Da cronista ha attraversato i fatti di cronaca nera più noti: dal delitto di Perugia, fino al caso di Yara Gambirasio. Senza trascurare la passione per lo sport, per l'Atalanta in primis, spesso con posizioni controcorrente.

