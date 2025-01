Il progetto Overlap, affascinante crocevia di arte, scienza, ecologia e antropologia nato nel 2019, ideato e realizzato nell’isola dell’Asinara dalla compagnia Senza Confini Di Pelle, in collaborazione con numerosi partner nazionali e internazionali, tra cui l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, le Università di Sassari (Dumas) e di Cagliari (dip. Lettere, Lingue e Beni Culturali), Medu, il Ccnn di Nantes, continua a suscitare curiosità e interesse. Martedì 28 gennaio alle 18 sarà protagonista nella sala conferenze del Museo del Porto, in via A. Bassu, 1, a Porto Torres, attraverso WAAB Asinara Review, una mostra multidisciplianare articolata nelle serie fotografiche “Le cose Lontane” e “L'atlante dello smarrimento”, realizzate dalla fotografa algherese Silvia Sanna, durante i workshop residenziali all’Asinara nell’ambito di Overlap, e il videodocumentario "Overlap 2021/2022" di Senza Confini Di Pelle, dove si racconta il progetto, che gode del sostegno della Fondazione di Sardegna e del patrocinio del comune di Porto Torres.

All’inaugurazione saranno presenti i curatori Dario La Stella e Valentina Solinas, la fotografa Silvia Sanna, i rappresentanti delle Istituzioni e alcuni componenti del gruppo di lavoro di Overlap. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 2 febbraio, tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 20. Nelle fotografie e nel documentario l’Asinara è protagonista attraverso le stratificazioni di genti e di storie che l’hanno attraversata nel corso dei secoli. Da colonia agricola a lazzaretto, da carcere di massima sicurezza a rifugio obbligato per i giudici Falcone e Borsellino ai tempi dell’istruttoria del Maxiprocesso, e ora finalmente Parco Nazionale la cui straordinaria biodiversità costituisce un bene comune da difendere e valorizzare. Silvia Sanna, vincitrice di diversi premi nazionali e internazionali, con esposizioni in Italia, Usa, Corea del sud, Spagna, Francia, Grecia e Romania, ha realizzato L’Atlante dello smarrimento partendo dal concetto del perdersi e dalla necessità di cercare vie di salvezza.

Le 18 fotografie che compongono la serie intrecciano «una riflessione sulla stratificazione di genti e di desideri, volontà, illusioni e delusioni che, in uno stesso tempo, convivono e condividono lo stesso spazio, per poi sparire e lasciare sul terreno tracce che, se pur effimere, rappresentano una memoria indelebile del proprio passaggio». Si sviluppa, invece, dai concetti di “confine” e “straniero” la serie “Le cose lontane”, per richiamare l’attenzione sulla necessità di un «dialogo sui confini del corpo, della pelle, delle tradizioni e della lingua; oltre ogni disarmonia intellettuale, oltre ogni limite fisico e mentale, oltre ogni confine di indifferenza».

Il documentario Overlap 2021 – 2022 racconta l'esperienza diretta dell'Asinara vissuta dai ricercatori camminando, annusando, respirando la sua aria, fiutandola, tornando ogni volta sull'isola per espandere la propria percezione personale e poter restituire all'esterno questa visione ogni volta rinnovata e arricchita. Le riprese video e le foto del documentario (produzione Senza Confini Di Pelle, 2024 - dur. 17') sono a cura del gruppo di lavoro del progetto Overlap, la regia è di Dario La Stella che ne ha curato il montaggio insieme a Mario Carta (Shardan Art web).

© Riproduzione riservata