Un giovane Antonio Gramsci privato, intimo, umano. Raccontato da Teresina, l’ultima delle sorelle Gramsci e con cui Antonio è stato più complice. Domenica alle 17, nello Spazio Tev di Sassari, in via De Martini, Anfiteatro Sud mette in scena “Tutto tranne Gramsci” con Marta Proietti Orzella e Renata Manca, per la regia di Susanna Mameli.

Liberamente ispirato a “Le donne di casa Gramsci” di Mimma Paulesu Quercioli (nipote di Antonio e figlia proprio di Teresina), lo spettacolo racconta un lato meno conosciuto, familiare, del grande intellettuale, offrendo l’occasione di interrogarsi su quanto la vita di un uomo sia intrecciata con la vita degli altri tanto da arrivare ad esserne il riflesso, l’estensione, il proseguimento nei gesti, negli ideali, nelle aspettative.

Teresina ci regala un giovane Antonio che fragile e determinato accetta le sfide del destino senza esitazioni, con le donne di casa che lo sostengono e lo amano.

Lo spettacolo omaggia inoltre la figura della madre di Gramsci, Giuseppina Marcias, che di fronte alle più grandi avversità si rimboccò le maniche continuando a lavorare.

© Riproduzione riservata