Con l’arrivo dell’autunno, il Circolo di Lettura Dolia di Dolianova riapre le porte alla letteratura con un nuovo ciclo di appuntamenti dedicato agli autori e alle autrici della scena sarda contemporanea.

Gli incontri si terranno nella sede del circolo, in corso Repubblica 58, sempre alle ore 18.

La rassegna prenderà il via domenica 12 ottobre con Ciriaco Offeddu, autore del romanzo Istella Mea, un’opera intensa e poetica che intreccia memoria, identità e destino individuale sullo sfondo di una Sardegna arcaica e simbolica. L’autore dialogherà con Stefania Frigau.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 17 ottobre, con il socio del Circolo Pietro Agus, che presenterà i suoi libri La manutenzione del cuore e Ironia della sorte (47 racconti brevi). Luisella Lacu e Antonella Baggetta arricchiranno la serata con la lettura di poesie e racconti.

Giovedì 24 ottobre sarà la volta di Maria Francesca Chiappe, giornalista e scrittrice, con il romanzo Uguale per tutti, un’opera che indaga il tema della giustizia e delle contraddizioni umane, restituendo con sensibilità e rigore uno sguardo penetrante sul mondo giornalistico. Il dialogo sarà condotto da Stefania Frigau.

Il ciclo proseguirà sabato 26 ottobre con Erre Push, illustratore, fumettista e visual designer sardo originario di Carbonia. L’autore presenterà la sua graphic novel Fàula Birdi (Round Robin Editrice, 2022), in dialogo con Luisella Lacu.

L’appuntamento successivo, sabato 15 novembre, sarà dedicato a Davide Forte e alla sua raccolta di poesie e racconti Granelli di sabbia (Catartica Edizioni, 2025), nata all’interno della colonia penale di Is Arenas durante un laboratorio di scrittura immersiva condotto dall’autore. Anche in questo incontro il dialogo sarà curato da Luisella Lacu.

La rassegna si concluderà venerdì 21 novembre con Vittorio Sanna, giornalista e autore sardo, voce storica dello sport, che riproporrà Il viaggio: un libro pubblicato per la prima volta ventidue anni fa e oggi pronto a una nuova vita. Un progetto che unisce nuova edizione, reading itinerante ed esperienza sensoriale. L’autore dialogherà con la presidente del Circolo Dolia, Emanuela Carboni.

