Sono oltre 2100 i volumi che sabato saranno a disposizione del pubblico durante l’evento conclusivo di “Libri a tempo”, iniziativa organizzata dal Comune di Oristano in collaborazione con la Fondazione Oristano, il Centro di documentazione sulla Sartiglia e la Biblioteca comunale, con la gestione delle cooperative Studio e Progetto e La Lettura.

L’appuntamento è nei locali di via sant’Antonio dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30: con un ticket da 10 euro si potrà scegliere liberamente tra i libri disponibili (raccolti sabato scorso) e portare via quanti se ne desiderano nel tempo massimo di 5 minuti, senza però utilizzare borse, zaini o sacchetti. “Libri a Tempo si conferma un’occasione unica per immergersi nel piacere della lettura, sostenere la cultura e rafforzare il senso di comunità” – commenta con soddisfazione il sindaco Massimiliano Sanna. La maggior parte dei libri disponibili è di narrativa, ma non mancano gialli, horror, romanzi storici, sentimentali, libri per bambini e testi dedicati alla Sardegna.

