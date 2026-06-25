Ieri sera l’Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano ha ospitato Egidio Trainito, fotografo naturalista e divulgatore di fama internazionale, per la presentazione del volume “Mare. Viaggio intorno alla Sardegna – A Journey Around Sardinian Sea”, pubblicato da Carlo Delfino Editore. La sede di via della Conciliazione 58 ha accolto un pubblico numeroso e attento, segno di un interesse crescente per la fotografia naturalistica e per la valorizzazione del patrimonio marino sardo.

Al centro della serata, un libro che è insieme atlante visivo, diario di viaggio e manifesto di sensibilizzazione ambientale. Attraverso le sue fotografie, Trainito ha condotto il pubblico in un viaggio lungo le coste dell’isola, svelando paesaggi, forme, colori e specie animali che rendono unico l’ecosistema marino della Sardegna. Un percorso che è andato ben oltre la semplice documentazione naturalistica, invitando a guardare il mare come un patrimonio vivo, in continua trasformazione, e insieme fragile, esposto alle pressioni di un’epoca che fatica ancora a fare i conti con la propria impronta sull’ambiente. «È stata una serata straordinaria», ha dichiarato Cesello Putzu, presidente di Dyaphrama, a conclusione dell’incontro. «La fotografia naturalistica, quando è fatta con questa profondità, diventa uno strumento potentissimo di consapevolezza. Non è diapositive da archivio, è urgenza. E noi crediamo che un territorio come la Sardegna meriti di essere raccontato con questo sguardo».

Egidio Trainito, voce autorevole nel panorama della divulgazione scientifica e fotografica internazionale, ha saputo tenere il pubblico in un ascolto partecipe per tutta la durata della serata. Nel corso della sua carriera ha firmato pubblicazioni e reportage diventati punti di riferimento per studiosi, appassionati e fotografi naturalisti in tutto il mondo, contribuendo in modo significativo alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente marino mediterraneo. L’appuntamento si è inserito nel più ampio programma culturale di Dyaphrama, che da anni porta a Oristano incontri, mostre ed eventi dedicati alla fotografia d’autore, con una particolare attenzione al racconto del territorio sardo e alla fotografia come strumento di narrazione e tutela del patrimonio naturale e culturale dell’isola.

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