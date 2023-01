Grande fermento a Ollastra in vista dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano.

Il programma prevede due giorni di festività, per giovedì 19 e venerdì 20 gennaio prossimo, sotto l’organizzazione della Pro loco.

Nel corso della ricorrenza per San Sebastiano, inoltre, ci sarà anche la 32esima edizione della Sagra delle Fave e dei Ceci. I festeggiamenti partiranno il 19: alle 16 al via la sfilata dei Carri decorati a festa, con partenza dall’area fiera in via Lamarmora e arrivo in via Indipendenza.

Alle 16.15 al via anche la sfilata degli “Antichi Abitanti di Tzur”, gruppo di rievocazione storica del periodo nuragico. Alle 16.30 la messa vespertina in onore del Santo, mentre alle 17 è previsto l’ingresso del giogo dei buoi con “Is Panderas”. Alle 19 la benedizione e l’accensione del falò. Alle 19.30 chiusura con la Sagra delle Fave e dei Ceci, accompagnata dalla serata folk.

Il venerdì, invece, si parte alle 10 con la processione del Santo con “Is Panderas”, la Santa Messa e la predica. Al termine della cerimonia religiosa “Su Ballu de Prazz’e Cresia”, con degustazione di vernaccia.

© Riproduzione riservata